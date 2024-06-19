Свыше полутысячи совершающих хадж паломников погибли в Мекке на фоне жары

Более полутысячи совершающих хадж паломников погибли в Мекке в связи с сильной жарой, при этом более 300 погибших – египтяне. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что также госпитализировано свыше двух тысяч саудитов из-за теплового удара. Все это доказывает изнурительный характер паломничества, которое в текущем году снова проходило при палящих температурах.

Добавляется, что также погибли не менее 60 иорданцев.

Отмечается, что хадж является одним из пяти столпов ислама, и все мусульмане, имеющие средства для этого, должны совершить его не менее раза. Кроме того, на паломничество оказывает сильное влияние изменение климата, поскольку температура в районе, где проводятся ритуалы, повышается на 0,4 °С каждые десять лет.

Напомним, что в начале этой недели температура в Большой мечети в Мекке достигла почти 52 °С. В целом в хадже в этом году приняли участие почти два миллиона паломников, 1,6 млн которых – приезжие из других стран.