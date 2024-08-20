Свыше шести тысяч пачек нелегальной табачной продукции изъяли из магазина в Подмосковье

Полицейские изъяли из магазина в подмосковном поселке Тучково свыше шести тысяч пачек нелегальной табачной продукции.

Сигареты и табак для кальяна известных торговых марок отпускал тридцатилетний житель Рузы. Мужчина продавал продукцию только за наличный расчет. Сумма изъятого превысила 830 тысяч рублей, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал, что покупал табак по низкой цене у третьего лица и не знал, что на упаковках нет акцизных марок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранту изъяли меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.