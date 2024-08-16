Свыше тридцати тысяч выездов по тревоге осуществили подмосковные росгвардейцы в этом году

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области с начала этого года выезжали по сигналу «Тревога» свыше тридцати тысяч раз, сообщила пресс-служба ведомства.

За это время было задержано более двадцати пяти тысяч граждан, которые подозреваются в совершении преступлений и нарушении административного законодательства, семнадцать из них — находились в федеральном розыске.

С начала года подмосковные росгвардейцы также пресекли более пяти тысяч попыток краж с охраняемых объектов.

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