Таганрог атаковали беспилотники ВСУ: над городом прогремели не менее 10 взрывов

В Таганроге прогремели взрывы. ПВО активно работает над городом, уже сбито несколько дронов. Об этом передает SHOT со ссылкой на местных жителей.

Жители города сообщили, что около полуночи они услышали звуки, похожие на пролёт беспилотного летательного аппарата. В начале первого часа ночи раздались взрывы.

На данный момент нет официальных данных, но ранее в регионе был введён режим повышенной опасности, связанный с беспилотными летательными аппаратами.

На данный момент было зафиксировано около 10–12 громких звуков, похожих на взрывы. О возможных жертвах и разрушениях на земле пока не сообщается.