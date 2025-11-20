Таиландцы избили российского туриста в центре Паттайи

В центре Паттайи произошел инцидент с участием иностранного туриста, который привлек внимание местных правоохранительных органов. Как сообщило издание The Pattaya News, жертвой нападения стал 27-летний гражданин России.

Конфликт разгорелся в ночь на 20 ноября около половины четвертого утра недалеко от популярного заведения Ice Bar. По словам пострадавшего, на него без всякого предупреждения набросилась группа местных жителей.

В результате нападения один из злоумышленников нанес россиянину удар стеклянной бутылкой по голове. Истекая кровью и без верхней одежды, мужчина сумел вырваться и добежать до полицейских, чтобы обратиться за помощью.

Патрульные немедленно оказали ему первую медицинскую помощь, обработав рваную рану на голове. При осмотре также были зафиксированы многочисленные синяки в области лица и шеи.

В настоящее время полиция приступила к расследованию происшествия. Основной упор делается на изучение записей с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать всех участников нападения. После установления их личностей злоумышленникам будут предъявлены официальные обвинения.

