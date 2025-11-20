Власти Вьетнама эвакуировали туристов из России только после публикаций в СМИ

Группа российских туристов, оказавшаяся в ловушке на одном из мостов Вьетнама из-за масштабного наводнения, наконец была переправлена в безопасное место. Операция по их спасению заняла почти двое суток, как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Эвакуированных россиян доставили к ближайшей автозаправочной станции, однако их дальнейшее перемещение остается под вопросом. По последней информации, дорожная обстановка в регионе остается крайне нестабильной и может ухудшиться в любой момент. Всего в зоне стихийного бедствия, по разным оценкам, находятся около 70 граждан России.

По словам самих пострадавших, активные действия по их вызволению начались лишь после того, как история получила широкий резонанс в средствах массовой информации и социальных сетях. Туристы также раскритиковали организаторов тура, утверждая, что те вводят в заблуждение туроператоров, сообщая ложные сведения о том, что все клиенты уже размещены в отелях.

Одна из путешественниц добавила, что многим их соотечественникам пришлось еще тяжелее — некоторым пришлось провести до восьми часов в холодной воде, ожидая помощи.

Стихия во Вьетнаме продолжает бушевать. По данным международного агентства Reuters, в результате проливных дождей и паводков полностью затоплены более 43 тыс. жилых домов, а под водой оказались свыше 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик из России получил тяжелый ожог от кубомедузы в Малайзии.