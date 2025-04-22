Смотритель парка в Таиланде лишился работы из-за ссоры с русскими туристами

Конфликт туристами из России в Таиланде обернулся увольнением для смотрителя, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на South China Morning Post.

По данным портала, российские путешественники поприветствовали мужчину на китайском языке, что вызвало у него бурю эмоций. На одном из пляжей он догнал их и стал выяснять отношения. Он воспринял приветствие как жест расизма.

Российские туристы извинились, но назвали обвинения тайца беспочвенными. Однако тот настаивал, что к нему проявили высшее неуважение и угрожал россиянам депортацией.

Как позже стало известно, мужчина работал смотрителем в национальном парке Таиланда. После того как видео со скандалом разлетелось в Сети, мужчину уволили.

Ранее сообщалось, что россиян предложили отправлять в Афганистан через «Талибан Тур».