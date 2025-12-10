Тайский афродизиак вызвал у москвички отек Квинке и экстренную госпитализацию

41-летняя жительница Москвы едва не погибла, выпив перед свиданием экзотический афродизиак, приобретенный в Таиланде. Как сообщили в Telegram-каналах, россиянка купила бутылочку с так называемым секс-зельем на местном рынке, где продавец уверял, что напиток на основе «секрета насекомых» гарантирует повышение либидо и невероятную страсть.

Несмотря на полное отсутствие маркировки и состава на упаковке, туристка привезла сомнительный товар в Россию и решила испытать его действие. Однако вместо ожидаемого эффекта у женщины развилась тяжелейшая аллергическая реакция — отек Квинке с поражением гортани. Со свидания ее в экстренном порядке доставили в больницу с симптомами удушья, рвоты, тошноты, диареи и обильных выделений из носа.

По данным источника, медикам удалось стабилизировать состояние пациентки, однако даже после лечения ее продолжают беспокоить спазмы в животе. Сейчас женщина остается под наблюдением врачей. Этот случай вновь продемонстрировал опасность употребления немаркированных биологически активных веществ неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что россиянин скрывается в Таиланде, моясь в лужах и добывая еду из мусорок.