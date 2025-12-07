Долги сгубили: россиянин скрывается в Таиланде, моясь в лужах и добывая еду из мусорок

Гражданин России, ранее работавший в сфере информационных технологий, в настоящее время проживает на улице в Таиланде. По данным волонтеров, 32-летний уроженец Санкт-Петербурга находится в стране с просроченной визой, передает Life.ru.

Сообщается, что на мужчину в России заведено не менее десяти исполнительных производств. Сумма долгов может превышать 350 тыс. рублей. В Таиланде он сменил имя и не использует официальные документы.

Мужчина обитает в прибрежной зоне, использует для умывания дождевую воду и носит найденную одежду. Он избегает контактов, направленных на установление его личности, и просит называть себя псевдонимом. Связаться с его родственниками не представляется возможным.

Просрочка визы на два месяца создает риск его депортации из Таиланда обратно в Россию.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его первая семья лишилась квартиры из-за мошенников.