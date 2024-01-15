Тело женщины обнаружили на козырьке подъезда в подмосковных Котельниках

Труп женщины обнаружили в подмосковных Котельниках. Страшную находку сделали местные жители утром в понедельник.

Как сообщает «МК: срочные новости», тело лежало на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов. По информации издания, на месте работают экстренные службы.

Личность погибшей пока неизвестна. Ее установят полицейские. Также правоохранителям предстоит выяснить причину трагедии.

Ранее сообщалось, что на подмосковной даче Иосифа Сталина обнаружили тела двух мужчин.