Более 3,5 тыс. детей Подмосковья получили поддержку в рамках проекта «Ранняя помощь»
В Подмосковье проект «Ранняя помощь» охватил свыше 3,5 тыс. детей
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
Более 3,5 тыс. детей Подмосковья получили поддержку в рамках проекта «Ранняя помощь». Он реализуется с 2023 года, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В реализации проекта задействовано почти 400 специалистов. Они работают с широким спектром случаев — от задержек в развитии до сложных ситуаций. Помощь включает массаж, лечебную физкультуру, логопедические занятия и другие необходимые процедуры», — рассказал глава ведомства Андрей Кирюхин.
Проект направлен на поддержку здоровья детей в возрасте до 3 лет. Для получения помощи нужно подать заявление через региональный портал госуслуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность развития педиатрии в Подмосковье.