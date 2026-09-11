В Подмосковье пройдет региональный слет для наставников Движения Первых

В Подмосковье пройдет мероприятие «Региональный слет для наставников Движения Первых. Московская область», его организует региональное отделение Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками могут стать наставники Движения Первых в возрасте от 18 лет, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школ, студенты организаций высшего образования, участники специальной военной операции и другие специалисты социокультурной сферы региона.

Мероприятие направлено на создание единого коммуникативного пространства для развития и укрепления системы наставничеств, зарегистрироваться можно до 27 сентября по ссылке. Для участия нужно будет прикрепить анкету.

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