Спасатели Подмосковья вывели из леса в Коломне трех заблудившихся женщин
В Коломне спасатели помогли трем женщинам выбраться из лесной чащи
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Коломне трех заблудившихся женщин. Инцидент произошел в лесном массиве возле села Октябрьское.
В Систему-112 обратилась местная жительница в возрасте 35 лет. Она рассказала, что вместе с родственницами в возрасте 56 и 59 лет пошла в лес за грибами. Женщины набрали грибов, собрались домой и поняли, что заблудились.
Спасатели оперативно прибыли в район предполагаемого поиска и начали прочесывать лес. В течение полутора часов женщины были найдены. Они сильно устали, но помощь медиков им не потребовалась.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.