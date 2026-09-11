Спасатели Подмосковья вывели из леса в Коломне трех заблудившихся женщин

В Систему-112 обратилась местная жительница в возрасте 35 лет. Она рассказала, что вместе с родственницами в возрасте 56 и 59 лет пошла в лес за грибами. Женщины набрали грибов, собрались домой и поняли, что заблудились.

Спасатели оперативно прибыли в район предполагаемого поиска и начали прочесывать лес. В течение полутора часов женщины были найдены. Они сильно устали, но помощь медиков им не потребовалась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.