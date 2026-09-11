Порядка 2,8 млн услуг оказали жителям в многофункциональных центрах Подмосковья с начала года
Центры «Мои Документы» Подмосковья с января оказали жителям около 2,8 млн услуг
Фото: [Медиасток.рф]
Порядка 2,8 млн услуг оказали жителям в многофункциональных центрах Подмосковья с начала 2026 года. На региональном портале госуслуг было оказано более 3,8 млн услуг. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Первый офис МФЦ был открыт в Балашихе в сентябре 2009 года. С этого момента началась новая эпоха взаимодействия граждан с государством – оперативно, без лишней бюрократии и в комфортных условиях», – отметил он.
Всего в области работает 119 МФЦ и 93 территориальных обособленных структурных подразделения. В них оказывают 149 услуг. При этом множество услуг можно получить онлайн — на региональном портале госуслуг доступны 442 услуги.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды отличившимся сотрудникам МФЦ.