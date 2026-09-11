В 2026 году единовременные выплаты в размере ₽70 тыс. получат свыше 100 вожатых Подмосковья
Более 100 вожатых получат новые выплаты в Подмосковье в 2026 году
Фото: [Министерство образования МО]
В 2026 году новые единовременные выплаты в размере ₽70 тыс. получат 104 вожатых Подмосковья. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Мы впервые ввели эту выплату в текущем году, приняв соответствующий закон. Сейчас, когда летняя кампания завершена, мы видим первые результаты — выплату получат более 100 человек», – рассказал он.
В этом году летняя оздоровительная кампания в Подмосковье охватила свыше 460 тыс. детей.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.