«Наш Romecom»: Павел Табаков и Ксения Ермоленко устроили романтическое путешествие в Рим

31-летний российский актер Павел Табаков отправился в романтическое путешествие по Европе вместе со своей возлюбленной, 37-летней менеджером Ксенией Ермоленко, сообщает Super.

Первые дни осени пара проводит в Риме, откуда они поделились с подписчиками атмосферными кадрами. В личном блоге Павел показал номер отеля, где остановился вместе с Ксенией. На кровати для пары выложили сердце из лепестков роз.

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Влюбленные также сделали совместное селфи у необычного зеркала, состоящего из нескольких частей. Фотографии Табаков и Ермоленко подписали «Наш Romecom».

Павел и Ксения долго скрывали свои отношения от публики. Впервые вместе они начали появляться на светских мероприятиях только в прошлом году. Ксения работает PR-директором Табакова. Поклонники актера с интересом следят за развитием их романа и желают паре счастья.

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