Mash: на заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли два трупа
Фото: [Mash]
На заброшенной даче Иосифа Сталина в Московской области обнаружили два трупа, передает Mash.
По информации издания, это тела охранника участка и его знакомого. Их причина смерти пока не установлена. Других подробностей происшествия не приводится.
Напомним, в ноябре прошлого года подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Усадьбу в Мытищах продали за 400 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Одинцово задержали местную жительницу, которая чуть не зарезала своего сожителя.