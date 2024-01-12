Mash: на заброшенной даче Сталина в Подмосковье нашли два трупа

На заброшенной даче Иосифа Сталина в Московской области обнаружили два трупа, передает Mash .

По информации издания, это тела охранника участка и его знакомого. Их причина смерти пока не установлена. Других подробностей происшествия не приводится.

Напомним, в ноябре прошлого года подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Усадьбу в Мытищах продали за 400 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Одинцово задержали местную жительницу, которая чуть не зарезала своего сожителя.