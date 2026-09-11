Француженка объехала 20 регионов России и призвала европейцев отбросить стереотипы

Французская путешественница и автор блога о поездках по России Ноэми Аликс посетила 20 российских регионов и заявила, что готова ездить по стране всю жизнь, а европейцам советует отбросить стереотипы и увидеть все своими глазами. Об этом сообщает РИА Новости.

Аликс подчеркнула: Россия — огромная и невероятно разнообразная страна, где можно найти самые разные пейзажи. По ее словам, здесь есть и море, и горы, а температура колеблется от +40 до -40 градусов. Такое природное и климатическое многообразие она назвала уникальным. Путешественница призналась, что могла бы колесить по российским регионам бесконечно, и это ей не надоест.

Аликс призвала всех европейцев хотя бы раз побывать в России в качестве туристов. Она уверена, что страна способна удивить любого, кто готов выйти за рамки политики и не поддаваться предрассудкам. При этом путешественница с сожалением отметила, что поездкам европейцев в РФ часто мешает политика западных стран. По ее мнению, нужно перестать зацикливаться на стереотипах и дать людям возможность самим составить мнение о России. Француженка уверена: чем больше европейцев побывает здесь, тем меньше останется нелепых мифов.

Ранее журналист Вдовин рассказал о тоннеле на Байкале с выходом в другую реальность.