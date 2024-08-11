The Times: РФ готовится к массированному ответу на атаки на Курскую область
Фото: [unsplash.com]
Российская сторона готовит свой массированный ответ на вторжение украинских ВС на территорию Курской области. Соответствующее заявление сделал анонимный высокопоставленный источник в МО Украины в беседе с изданием Times.
Как заявил собеседник издания, руководством России готовятся массированные удары по правительственным зданиям на Украине. Он подчеркнул, что украинская сторона ожидает многочисленных ударов по важным объектам в столице, включая парламент и остальные правительственные здания.
Источник издания также подчеркнул, что речь идет не просто о 4 снарядах. По словам сотрудника украинского Минобороны, это могут быть сотни снарядов со сложным вооружением на борту в виде крылатых и баллистических ракет.
«И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», — предрек источник издания.
Ранее сообщалось, что атака ВСУ под Курском стала самым крупным нападением на РФ со времен Второй мировой.