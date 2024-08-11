Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, области режима КТО.

Как подметил в беседе с изданием Global Times сотрудник Китайской академии общественных наук Ян Цзиня, нападение Украины курское приграничье стало крупнейшим со времен Второй Мировой войны.

«Атака по Курской области стала первым случаем, когда Украина ударила вглубь территории России. Такого рода нападения другой страны на российскую территорию не было со времен Второй мировой войны», — сказал Цзинь.

По мнению собеседника издания заявил, данная эскалация со стороны Киева привела. Наступление ВСУ в Курской области еще больше осложнит ситуацию на поле боя спровоцирует противостояние России со странами НАТО.

Ранее стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.