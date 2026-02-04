«Тихая» девочка с молотком и бензином: в Красноярске произошло нападение на школу
Mash: девочка, напавшая на одноклассников в Красноярске, не любила общаться
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В красноярской школе № 153 ученица восьмого класса, 14-летняя девочка, напала на одноклассников, используя бензин и молоток, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
По информации источника, сначала девочка устроила пожар в школьном туалете, после чего перебралась в учебный класс, где облила бензином одного из мальчиков и подожгла его.
Известно, что одежда на ребенке сгорела полностью. У него диагностировали ожоги спины, лица и конечностей 2-3 степени — всего около 40% тела.
Кроме того, школьница нанесла удары молотком другим детям. Всего в результате нападения пострадали пятеро несовершеннолетних.
Помимо подростка с тяжелыми ожогами, двое детей получили ожоги 15-20% тела, еще двух школьников доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. Сейчас жизни пострадавших в ничего не угрожает.
Как отметил телеграм-канал, накануне девочка сообщала о готовящемся нападении в общем школьном чате, однако никто не воспринял их всерьез. Одноклассники и педагоги называют нападавшую замкнутой и необщительной. Как отметил Mash, ребенка называли «хиккой» и постоянно игнорировали.
Правоохранительные органы проводят расследование. Более серьезных последствий нападения в школе удалось избежать.
Ранее появились подробности нападения ученика на учителя и одноклассников в уфимской гимназии.