«Тихая» девочка с молотком и бензином: в Красноярске произошло нападение на школу

В красноярской школе № 153 ученица восьмого класса, 14-летняя девочка, напала на одноклассников, используя бензин и молоток, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, сначала девочка устроила пожар в школьном туалете, после чего перебралась в учебный класс, где облила бензином одного из мальчиков и подожгла его.

Известно, что одежда на ребенке сгорела полностью. У него диагностировали ожоги спины, лица и конечностей 2-3 степени — всего около 40% тела.

Кроме того, школьница нанесла удары молотком другим детям. Всего в результате нападения пострадали пятеро несовершеннолетних.

Помимо подростка с тяжелыми ожогами, двое детей получили ожоги 15-20% тела, еще двух школьников доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами. Сейчас жизни пострадавших в ничего не угрожает.

Как отметил телеграм-канал, накануне девочка сообщала о готовящемся нападении в общем школьном чате, однако никто не воспринял их всерьез. Одноклассники и педагоги называют нападавшую замкнутой и необщительной. Как отметил Mash, ребенка называли «хиккой» и постоянно игнорировали.

Правоохранительные органы проводят расследование. Более серьезных последствий нападения в школе удалось избежать.

