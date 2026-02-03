Готовился несколько дней: напавший на гимназию в Уфе девятиклассник публиковал видео с оружием и жалобы на учителей
«Абзац»: к нападению ученик гимназии № 16 из Уфы готовился минимум с 26 января
Фото: [Медиасток.рф]
Напавший на уфимскую гимназию № 16 девятиклассник планировал преступление несколько дней, сообщило интернет-издание «Абзац».
Во вторник, 3 февраля, в Уфе ученик пришел в школу с травматическим оружием и выстрелил из него. Выяснилось, что подросток вел личный телеграм-канал, в котором делился эмоциональными ощущениями, переживаниями и планами. «Абзац» получил доступ к некоторым постам канала и пришел к выводу, что школьник готовился к нападению минимум с 26 января.
По данным издания, в личном телеграм-канале подросток несколько дней публиковал видеоролики, где демонстрировал и тренировал навыки владения оружием. С оружием в руках он также делал селфи на фоне обстановки, привычной для домов россиян.
По информации издания, школьник в своих постах жаловался на учителей и одноклассников, с которыми конфликтовал. Параллельно делился размышлениями о жизни, затрагивал тему загробной жизни. По записям можно предположить, что ребенок находился в тяжелом психологическом состоянии.
«И кто знает, где ты окажешься», – писал он в одном из постов.
По информации СМИ, подросток адаптировался в новом коллективе после перевода из другой школы.
Ранее сообщалось, что первоклассники выбегали из гимназии №16 в Уфе с пронзительными криками: «Мама!».