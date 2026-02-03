Готовился несколько дней: напавший на гимназию в Уфе девятиклассник публиковал видео с оружием и жалобы на учителей

Во вторник, 3 февраля, в Уфе ученик пришел в школу с травматическим оружием и выстрелил из него. Выяснилось, что подросток вел личный телеграм-канал, в котором делился эмоциональными ощущениями, переживаниями и планами. «Абзац» получил доступ к некоторым постам канала и пришел к выводу, что школьник готовился к нападению минимум с 26 января.

По данным издания, в личном телеграм-канале подросток несколько дней публиковал видеоролики, где демонстрировал и тренировал навыки владения оружием. С оружием в руках он также делал селфи на фоне обстановки, привычной для домов россиян.

По информации издания, школьник в своих постах жаловался на учителей и одноклассников, с которыми конфликтовал. Параллельно делился размышлениями о жизни, затрагивал тему загробной жизни. По записям можно предположить, что ребенок находился в тяжелом психологическом состоянии.

«И кто знает, где ты окажешься», – писал он в одном из постов.

По информации СМИ, подросток адаптировался в новом коллективе после перевода из другой школы.

Ранее сообщалось, что первоклассники выбегали из гимназии №16 в Уфе с пронзительными криками: «Мама!».