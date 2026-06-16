В Крымском районе ввели режим ЧС из-за масштабного подтопления

На территории Крымского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного подтопления, вызванного размывом защитной дамбы. Решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством временно исполняющего обязанности главы муниципалитета Станислава Казанжи, передает Дзен.Канал « Комсомольская правда — Кубань ».

По данным районной администрации, вода продолжает распространяться через образовавшийся проран и затапливать сельскохозяйственные земли. Под водой уже оказались хутор Западный и СНТ «Йодник», а угроза сохраняется для ряда сельских поселений, включая Троицкое, Кеслеровское, Киевское и Южное.

Общая площадь подтопленных сельхозугодий достигла 5,3 тысячи гектаров. На 4,7 тысячи гектаров зафиксирована гибель урожая, значительную часть которого составляет озимая пшеница.

Для снижения последствий стихии специалисты расчищают оросительные каналы и используют мощные насосные станции для отвода воды. В районе хутора Урма дополнительно установлено насосное оборудование для откачки воды из зоны повреждения дамбы.

Ширина прорана, по оценкам специалистов, уже достигла около 100 метров. Власти рассматривают варианты восстановления гидротехнического сооружения, однако окончательное решение будет принято после проведения экспертизы и подготовки проектной документации.

Местные жители сообщают, что вода затопила придомовые территории и начала проникать в жилые дома, местами достигая уровня около полуметра.

Ранее стало известно, что в Армении молния разрушила мост на оживленной трассе.