Торговое судно подорвалось на мине в Черном море

Балкер, который двигался под флагом Панамы по так называемому альтернативному зерновому маршруту, наскочил на морскую мину.

После подрыва на судне возник пожар, оно также потеряло управление. К нему были направлены несколько буксиров, чтобы доставить его в ближайший порт.

«В Черном море произошел подрыв на морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов», - заявила по этому поводу пресс-служба украинских Сил обороны в своем микроблоге.

Ее слова привело ТАСС. Украинские власти, после того, как Россия расторгла «зерновую сделку», принимают торговые суда под погрузку в портах, которые находятся в устье Дуная. При этом акватория небезопасна из-за большого количества мин, выставленных украинскими военными для прикрытия побережья. Штормы регулярно срывают установленные мины, после чего они либо дрейфуют в море, либо их выбрасывает на берег.