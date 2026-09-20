В детском саду № 21 в Омске прошел праздник для воспитателей, который завершился необычным выступлением приглашенного аниматора. Мужчина в костюме шоумена Артура Пирожкова исполнил танцевальный номер, а затем снял верхнюю часть одежды. Видеозапись выступления распространилась в социальных сетях и вызвала неоднозначную реакцию родителей, пишет omskinform .

Как сообщили в мэрии Омска, факт проведения мероприятия подтвердился. Сейчас департамент образования рассматривает вопрос о привлечении заведующей учреждения к дисциплинарной ответственности.

По данным администрации, 21 сентября с руководством и сотрудниками детского сада проведут внеплановое совещание. На нем обсудят соблюдение этических, моральных и профессиональных норм при проведении мероприятий в образовательном учреждении.

Ранее сообщалось, что аниматор поздравил воспитателей, подарил им цветы и станцевал под песню Артура Пирожкова. В конце номера артист устроил имитацию стриптиза, сняв одежду до пояса.

Выступление продолжалось около пяти минут. После появления видеозаписи в публичном пространстве ситуацией заинтересовался департамент образования города.

В мэрии подчеркнули, что по итогам рассмотрения ситуации будет принято решение в отношении руководителя детского сада.