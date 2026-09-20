Свист вместо оваций: Евлоева жестко встретили перед главным боем UFC 333

Российского бойца Мовсара Евлоева освистали зрители во время пресс-конференции перед турниром UFC 333. Спортсмен отреагировал на поведение публики и ответил зрителям. Об этом сообщает « Чемпионат ».

Турнир UFC 333 пройдет 24 октября в Абу-Даби. В центральном поединке вечера Евлоев встретится с Александром Волкановски в бою за чемпионский пояс в полулегком весе.

Евлоев выступает в UFC с 2019 года и одержал в организации десять побед. Предстоящий поединок станет для российского спортсмена первым титульным боем в UFC.

Волкановски имеет более продолжительный профессиональный стаж. На его счету 28 побед и четыре поражения. Встреча с Евлоевым определит обладателя чемпионского пояса в полулегкой весовой категории.