Торговое судно получило попадание ракеты во время рейса у берегов Йемена

Морской контейнеровоз шел под флагом Либерии, и на нем начался пожар в результате этого инцидента.

Атака произошла в то время, когда корабль отошел на 90 километров к северу от порта Моха, который располагается в Красном море. Контейнеровоз уже подходил к Баб-эль-Мандебскому проливу, когда в него попала ракета. Сведения об этом привело агентство Reuters.

После удара по судну на нем начался пожар, один из контейнеров, погруженных на борт, выпал в море. Других подробностей этого происшествия и данных о пострадавших пока нет.