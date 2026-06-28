Во Франции за сутки на фоне жары умерли более 100 человек

В Париже на фоне экстремальной жары за последние сутки зарегистрировали 109 смертей. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на данные службы скорой медицинской помощи, пишет RT .

По информации медиков, в обычные дни за аналогичный период фиксируется в среднем около семи подобных случаев. При этом в статистику вошли только смерти, зарегистрированные сотрудниками скорой помощи на дому и в общественных местах. Летальные исходы, произошедшие в больницах, в эти данные не включены.

В пятницу, 26 июня, температура воздуха во французской столице приблизилась к отметке 39 градусов. Высокая температура привела к значительному увеличению нагрузки на экстренные службы.

За сутки диспетчеры приняли около 3,4 тысячи вызовов. Кроме того, медики зарегистрировали 30 случаев остановки сердца. У одной из пациенток с тяжелой гипертермией температура тела достигла 43,7 градуса, что представляет непосредственную угрозу для жизни.

Ранее сообщалось, что магнитная буря 28 июня может неожиданно изменить самочувствие миллионов людей по всей стране.