Трагедия на льду: один человек погиб при опрокидывании автомобиля с туристами на Байкале

На льду озера Байкал в Иркутской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием туристического транспорта. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, автомобиль УАЗ, перевозивший туристов, опрокинулся после того, как заехал в ледяную расщелину.

В результате инцидента, как подтверждает надзорное ведомство, погибла одна женщина. Предварительная информация свидетельствует, что остальные пассажиры автомобиля не пострадали. В прокуратуре заявили, что причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, в том числе и сотрудниками полиции.

По сведениям Telegram-каналов, происшествие случилось примерно в километре от населенного пункта Хужир на Малом Море Ольхонского района. Журналисты, ссылаясь на предварительные данные, сообщают, что в салоне автомобиля находились туристы из Китая, и погибшая также является гражданкой КНР. По этой информации, в результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых скончался.

Ранее сообщалось, что ДТП с тягачом произошло утром у «Сити Молла» в Южно-Сахалинске.