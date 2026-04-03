Родные Анастасии Заворотнюк показали редкие кадры с актрисой в день рождения

Звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк 3 апреля могло бы исполниться 55 лет. В память о ней близкие опубликовали редкие фотографии, сделанные фотографом Екатериной Цветковой, где актриса предстала в черном облегающем платье с V-образным декольте и обнаженными плечами, сообщает The Voice.

На снимках, которые разлетелись по Сети в день рождения актрисы, Заворотнюк выглядит элегантной и утонченной — такой ее запомнили миллионы поклонников.

Родные актрисы с любовью и грустью высказались о ней, назвав «источником любви и мудрости».

«Ее энергия будет вдохновлять всех, кто знал ее», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Анастасии.

Артистка не дожила до рождения внука Марселя — сына ее дочери Анны Заворотнюк — всего 11 месяцев. Мальчик появился на свет 2 апреля 2025 года, а на следующий день, 3 апреля, мог бы праздновать день рождения вместе со своей знаменитой бабушкой.

Ранее сообщалось, что Павле Чернышев первым пришел на могилу к Анастасии Заворотнюк в день ее рождения.