Обучение по грудному вскармливанию в Подмосковье прошли почти 15 тыс. женщин

С начала 2026 года обучение по грудному вскармливанию в Подмосковье прошли более 14 тыс. женщин, специалисты проводят их в родовспомогательных учреждениях и детских поликлиниках. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пройти обучение у специалистов по грудному вскармливанию женщины могут бесплатно как в период беременности, так и после родов. Обучение проводят высококвалифицированные специалисты», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Так, женщинам рассказывают о технике кормления, правильном прикладывании ребенка к груди, объясняют важность естественного вскармливания. Обучение можно пройти в детских поликлиниках, Видновском, областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах. Кроме того, оно доступно в областном центре охраны материнства и детства и родильных домах Балашихинской и Одинцовской больниц.

