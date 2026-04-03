Святыни XII века покидают Третьяковку: где теперь увидеть легендарные чудотворящие иконы

Знаменитые православные святыни XII и XIV веков временно сменят музейные залы на церковные своды. Об этом пишет RT .

Эксперты Третьяковской галереи сохранят полный контроль над состоянием реликвий и обеспечат их безопасность в новых условиях.

Новые места пребывания древних святынь

Третьяковская галерея официально сообщила о решении передать в безвозмездное пользование кафедральному собору Храма Христа Спасителя 2 иконы Богоматери. Духовные реликвии станут доступны для прихожан и посетителей собора с 4 апреля. В список передаваемых ценностей вошли образы Богоматери Владимирской, датируемый первой третью XII столетия, и Богоматери Донской, созданный в конце XIV века. Последняя икона после завершения восстановительных работ в Большом соборе Донского монастыря будет перемещена в его постоянный иконостас.

Сохранение музейного статуса и контроль экспертов

Несмотря на перемещение в религиозное учреждение, оба памятника искусства останутся в составе государственного Музейного фонда России. Представители галереи подчеркнули, что иконы продолжат официально числиться в их собрании. Согласно условиям договора, музейные сотрудники получат беспрепятственный доступ к святыням для проведения регулярных осмотров и мониторинга их физического состояния. Для обеспечения надежной защиты и сохранности древних артефактов их разместят внутри специально разработанных витрин, поддерживающих необходимый режим хранения.