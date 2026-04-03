20 миллионов просмотров: биотехнологии стали самой популярной научно‑популярной темой по данным Науки Mail

Аналитические данные Наука Mail показали , что научно-популярная тематика не замыкается на каком-то одном направлении. Лидерские позиции по числу просмотров распределились следующим образом: биотехнологии (14%), космическая отрасль (13%), экологическая повестка (10%), научные открытия (9%) и история (8%).

По информации издания, даже пять наиболее востребованных тем в сумме дают лишь около 54% всех просмотров. Это говорит о том, что аудитория научно-популярного контента не концентрируется на чем-то одном, а равномерно распределяет внимание между разными сферами — от фундаментальных исследований до прикладных разработок.

Биотехнологии, занявшие первое место по зрительскому интересу, в общей сложности набрали более 20 миллионов просмотров, отметило издание. Внутри этого блока редакция Науки Mail фиксирует устойчивый запрос на темы, связанные со здоровьем.

По информации издания, наибольший отклик получили аудитории такие темы: профилактика болезней — свыше 14 млн просмотров; здоровье детей — около 1,9 млн просмотров; иммунология — более 1 млн просмотров. При этом некоторые подкатегории демонстрируют иной характер интереса — не массовый, но более углубленный.

«Так, материалы о сне и эпидемиологии при сравнительно небольшом числе просмотров (241 тыс. и 553 тыс. соответственно) собирают существенно больше времени чтения, а если быть точнее, то в почти в два раза больше: более 528 тыс. и 1 млн минут соответственно», — указано в статье Наука Mail.

