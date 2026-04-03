В Подмосковье через MAX закрыли почти 150 тыс. больничных

С начала 2026 года жители Подмосковья закрыли через чат-бот Денис в MAX свыше 130 тыс. больничных листов. Для этого пациентам нужно иметь прикрепление к поликлинике Министерства здравоохранения Московской области.

«На телемедицинской консультации врач проведет опрос пациента, чтобы убедиться, что он здоров, и при отсутствии жалоб закроет листок нетрудоспособности», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на онлайн-прием с врачом через чат-бот можно в несколько кликов. Напомним, что сделать это также можно через приложение «Добродел: Телемедицина» или региональный портал госуслуг «Здоровье».

