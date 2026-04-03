Роковая ошибка в Telegram: как 100 «звезд» превратились в обвинение в терроризме и уголовный срок

В Московской области под арест взяли 60-летнюю Галину Улямову, посвятившую жизнь десантной подготовке. Следствие инкриминирует женщине перевод виртуальной валюты запрещенной организации, в то время как защита заявляет о хакерской атаке, пишет Лента.ру.

Суть обвинения и детали транзакции

Правоохранительные органы задержали заслуженного инструктора парашютно-десантной подготовки Галину Улямову. Женщине предъявлено обвинение в содействии терроризму. По версии следствия, через ее аккаунт был осуществлен перевод 100 единиц внутренней валюты мессенджера телеграм, известных как «звезды». Рыночная стоимость данной транзакции составила всего 219 рублей. Получателем средств значится официально запрещенная и террористическая организация на территории Российской Федерации.

Позиция защиты и аргументы о взломе

Адвокаты обвиняемой категорически отрицают ее причастность к совершению преступления. Сторона защиты пояснила, что личный аккаунт Галины Улямовой был подвергнут взлому со стороны неизвестных лиц. По их утверждению, именно злоумышленники, получив доступ к профилю, инициировали перевод виртуальных средств.

Биография обвиняемой и возможные последствия

Галина Улямова имеет профессиональную репутацию в сфере парашютного спорта. С 1982 года она работала инструктором и подготовила множество специалистов. За весь период своей деятельности она совершила более 1000 прыжков с парашютом. Несмотря на огромный стаж и специфику работы, текущее обвинение предполагает крайне суровое наказание. В соответствии с действующим законодательством, женщине может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.