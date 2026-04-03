Экс-тренера «Манчестер Юнайтед» могут заинтересовать клубы из России

Известный футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре со Sport24 предположил , что бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим мог бы возглавить один из сильнейших российских клубов.

41-летний Аморим был уволен из «МЮ» в начале января после полутора лет работы. По мнению агента, специалист мог бы заинтересоваться работой в России, но для этого необходимо, чтобы российские клубы вернули в еврокубки.

«Тренер-то Аморим великолепный, один из лучших. Но попал в «Манчестер Юнайтед» не в лучшее время. После Фергюсона там очень трудно работать», — сказал Барбоза.

При этом собеседник портала отметил, что, например, в «Зените» все организовано гораздо лучше, чем в «МЮ», поэтому Амориму было бы там легче работать.

Ранее Леонид Слуцкий посетовал на падение уровня приглашаемых в РПЛ иностранных специалистов. Он сказал, что Станислав Черчесов сильнее любого из работающих в России тренеров-легионеров.