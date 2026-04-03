Подмосковные спортсмены завоевали три награды на всероссийских соревнованиях по парусному спорту
Фото: [Всероссийская федерация парусного спорта]
Представители Подмосковья завоевали три медали на открытых Всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Сочинская регата» — одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Софья Юнчикова (областной Центр олимпийских видов спорта, Долгопрудный) заняла второе место в классе «Лазер-радиал» среди женщин. Бронзовыми призерами оказались Вячеслав Удалов (областной Центр олимпийских видов спорта, Долгопрудный) — в мужских соревнованиях в классе «Лазер-стандарт», а также экипаж Елизаветы Поповой (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) и Михаила Карелина (областной Центр олимпийских видов спорта, Лобня). Последние выступили в смешанном классе «470».
Соревнования прошли в Сочи (Краснодарский край) в рамках федеральной программы «Спорт России».
