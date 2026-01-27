Жесткое ДТП у «Сити Молла»: легковушка протаранила тягач

Утром 27 января в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и тягача. Как пишет АСТВ.ру , авария случилась в районе ТРК «Сити Молл» на улице Ленина, где Toyota Chaser столкнулась с припаркованным на обочине большегрузом.

По информации очевидцев, седан двигался на высокой скорости и на повороте к торгово-развлекательному комплексу врезался в тягач, который находился вне проезжей части. В результате удара легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. Сведения о возможных пострадавших уточняются.

Очевидцы также сообщают, что водитель тягача узнал о случившемся, вернувшись к своему транспортному средству: рядом с большегрузом он обнаружил сильно поврежденный автомобиль. В момент его появления водителя Toyota Chaser в салоне не было.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.

