Подмосковная компания передала травматологическому центру хирургические светильники

Подмосковная компания передала Центру имени Г. А. Илизарова современные хирургические светильники. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, центр получил от резидента ОЭЗ «Дубна», компании «ВестМедГрупп», восемь современных операционных светильников CADUCEUS. Они оснащены LED-лампами, адаптивной системой регулирования положения куполов и системой управления освещением, позволяющей оперативно настраивать необходимые диаметр, интенсивность, фокусировку и цветовую температуру операционного поля.

В учреждении ежегодно проходят лечение более 22 тыс. пациентов с ортопедической и нейроортопедической патологией.

