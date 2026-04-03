В Подмосковье жители аварийных домов подали первые заявления на получение сертификатов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Так, в первый день действия программы было подано 13 заявлений — в Коломне, Клину, Шатуре, Солнечногорске, Раменском и Волоколамске. Первые встречи с собственниками и нанимателями жилья пройдут 4 и 5 апреля.

Новая программа выдачи сертификатов стартовала 31 марта. В ее рамках в 2026 году планируется расселить более 70 тыс. кв. м аварийного жилья, которое было включено в госпрограмму до 1 января 2026 года. Прием заявлений ведется до 1 июля.

Ранее о старте новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.