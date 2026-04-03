Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали 17 человек из горящего дома в Истре

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали 17 человек при ликвидации возгорания в жилом доме в Истре. Инцидент произошел в Дедовске.

Ночью в городе загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Прибывшие на место специалисты сформировали звено газодымозащитной службы для разведки, ликвидации очага возгорания и поиска пострадавших.

Из задымленного подъезда они эвакуировали 17 человек. Пожар был полностью локализован на площади 20 кв. м. и ликвидирован, огонь. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Московской области.