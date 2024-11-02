Транспортную катастрофу в Испании после бури назвали беспрецедентной в истории

Буря, которая обрушилась на Испанию, привела к катастрофе небывалых масштабов. Такое заявление сделал Оскар Пуэнте, глава Министерства транспорта данной страны. Его точку зрения опубликовала газета El Pais .

По его утверждению, в стране были введены ограничения на передвижения транспорта в ряде областей на 2 и 3 ноября.

«Масштабы этой катастрофы беспрецедентны в истории нашей страны. Это несопоставимо с другими катастрофами», — указал он.

В частности, на ближайшие две недели прекращено скоростное железнодорожное движение между Мадридом и Валенсией. Министр допустил, что экстренные службы не сумеют справиться с ликвидацией последствий бури и наводнения, и завалы на дорогах не разберут в намеченный срок.

Ранее эксперты заявили, что наводнение в Испании возникло по итогам глобального потепления. Вдобавок ко всему, в стране длительное время наблюдалась очень жаркая и засушливая погода, за счет чего высохшая земля не сумела вобрать в себя влагу после того, как пошли ливни.