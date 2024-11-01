Названа причина мощнейшего наводнения в Испании

Очень сильное наводнение на территории Испании стало следствием глобального потепления. Так считают эксперты из организации World Weather Attribution, их точку зрения привело агентство Bloomberg.

По мнению климатологов, в данном регионе постоянно растет число кратковременных, но зато очень интенсивных ливней. Так в Валенсии на этой неделе дожди шли в два раза чаще по сравнению с периодом 1850-1900 годов, при этом осадки были на 12% интенсивнее. До этого стояла жаркая и сухая погода, за счет этого влага не была в состоянии быстро впитываться в землю.

По мнению ученых, города данного региона не приспособлены к новым климатическим условиям. По этой причине им был нанесен существенный ущерб.

«Масштабы катастрофы беспрецедентны. Есть много мест, куда невозможно добраться ни на каком транспортном средстве», — высказался по этому поводу Оскар Пуэнте, испанский министр транспорта.

Ранее российский климатолог Киселев обвинил глобальное потепление в возникновении большого числа природных ЧП в РФ. Ливни, наводнения, штормы и даже торнадо — все они стали возникать заметно чаще, чем ранее.