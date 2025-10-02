Тренер по борьбе и его сын жестоко убили 18-летнего парня в Дагестане

В Дагестане произошло жестокое убийство, в котором подозревается тренер по вольной борьбе. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112», жертвой стал сын любовницы спортсмена.

По информации источника, мужчина начал встречаться с женщиной, у которой уже был 18-летний сын. Молодой человек выражал недовольство романом матери и неоднократно приходил к тренеру, требуя прекратить отношения. Конфликт обострился, перейдя в фазу угроз, после чего тренер привлек своего 28-летнего сына к расправе над юношей. Они жестоко избили его.

Сообщается, что после избиения нападавшие вывезли потерпевшего за пределы города, где добили и захоронили его тело. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, и подозреваемые были задержаны. В настоящее время они дают показания следствию.

По факту убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

