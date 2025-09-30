В Москве задержан зарезавший свою начальницу на рабочем месте сотрудник банка

В Москве удалось обезвредить и задержать мужчину, который напал с ножом на свою начальницу в банке и нанес ей смертельные ранения. Об этом сообщило РИА Новости.

Об убийстве заместителя руководителя филиала одного из банков в Москве сообщила Ирина Волк, официальный представитель Министерства иностранных дел.

«Сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в городе Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — указала она.

Теперь же Следственный комитет России заявил, что злоумышленник был обезврежен и задержан. Сейчас на месте убийства работают криминалисты и следователи, они восстанавливают полную картину всего случившегося.

Ранее сообщалось, что в РФ задержан пособник украинских мошенников. Он помог им совершать преступления по обману граждан. Их общая добыча превысила 10 млн руб.