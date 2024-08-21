Три бомбы на железнодорожных путях в Белгородской области обнаружили силовики

Правоохранительные органы России пресекли попытку теракта в Белгородской области. Саперы обезвредили три бомбы на железнодорожных путях. Об этом в среду, 21 августа, сообщил телеграм-канал Mash.

Силовики обнаружили три самодельные бомбы на дороге, по которой доставляют гуманитарную помощь и другие грузы в Луганскую и Донецкую народные республики, на 41-м километре перегона Палатовка — Бирюч.

Взрывные устройства были обмотаны серым скотчем и присыпаны щебнем. Одна из бомб сдетонировала, когда на месте уже находилась бригада саперов. Никто не пострадал.

На месте взрыва работают правоохранительные органы, вся взрывчатка весила порядка пяти килограммов.

Ранее сообщалось о том, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота ВС России взяли в плен большую группировку украинских боевиков. В плен попали 19 военных Вооруженных сил Украины.