В Курской области морпехи ВС РФ взяли в плен большую группу боевиков ВСУ, сообщило РИА Новости.

Морские пехотинцы 810 бригады Черноморского флота взяли в плен у Ольговки 19 бойцов ВСУ. Данная диверсионно-разведывательная группировка принадлежала к 22-й отдельной механизированной бригаде украинских войск.

Всего, по данным на 18 августа, на Курском направлении удалось уничтожить более 3,4 тыс. украинских военнослужащих и 50 танков. Атака ВСУ началась 6 августа, на сегодняшний день в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что после атаки украинских БПЛА на промышленный склад в Ростовской области пострадали 18 человек.