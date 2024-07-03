Гладков: три человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Вечером в среду, 3 июля, украинские боевики атаковали сразу три населенных пункта, что находятся в Грайворонском городском округе Белгородской области в непосредственной близости от границы с Украиной. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в результате вражеской атаки при помощи беспилотника пострадали несколько местных жителей. кроме того, есть серьезные повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.

«В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территорию частного домовладения пострадала семья из трех человек — супруги и их 16-летний сын. В результате украинского обстрела села Мокрая Орловка повреждения получили крыши и заборы двух частных домов», — сказано в публикации.

Как отметил Гладков, все пострадавшие самостоятельно добрались до больницы и обратились за медпомощью. В деревне Дроновка вражеским ударом была повреждена линия электроснабжения. Сейчас жители населенного пункта сидят без света.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.