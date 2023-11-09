Три грузовика столкнулись на трассе в Раменском округе Подмосковья

Три большегруза столкнулись на тридцать пятом километре автодороги «Урал» в Раменском городском округе, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Авария произошла около семи часов утра, уточнили в ведомстве. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Из-за аварии движение в сторону столицы затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на автодороге «Каспий» в Кашире произошло массовое ДТП. В результате один человек погиб, еще семеро получили травмы.