Три населенных пункта под Волгоградом остались без света из-за атаки украинских БПЛА

В Волгоградской области три населенных пункта оказались обесточенными из-за налета украинских беспилотников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Андрея Бочарова.

По словам губернатора, противовоздушная оборона отбила массированный налет БПЛА на область.

«В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов», — указал он.

Бочаров добавил, что были отмечены два больших пожара, которые начались после падения обломков дронов. Загорелась сухая растительность, которую удалось в сжатые сроки потушить. Повреждений строений либо пострадавших людей не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 сентября над российской территорией был ликвидирован 81 беспилотник ВСУ. Над Воронежской областью нейтрализовано 26 аппаратов. Над Волгоградской областью перехвачено семь целей.